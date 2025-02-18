Уряд розподілив 12,6 мільярда гривень на ремонт доріг

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«Затверджено розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12,6 млрд гривень., передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році», — написав він.

Також урядом затверджено:

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