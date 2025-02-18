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18 лютого 2025, 16:10

Уряд розподілив 12,6 мільярда гривень на ремонт доріг

Кабмін затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році. Про це заявив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.
Фото: depositphotos

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Що відомо

«Затверджено розподіл за напрямами використання коштів у сумі 12,6 млрд гривень., передбачених у державному бюджеті для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році», — написав він.

Також урядом затверджено:

  • Перелік об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту автомобільних доріг загального користування державного значення та обсяги їх фінансування за коштомштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році;
  • Перелік об'єктів і заходів щодо розбудови пунктів пропуску через державний кордон за програмою Європейського Союзу «Механізм Сполучення Європи» (CEF) та об'єктів, які реалізовуються із залученням державних запозичень згідно із порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку, розбудови, відновлення та забезпечення сталих транспортних зв’язків дорожньої інфраструктури, та обсяги їх співфінансування за рахунок коштів державного бюджету у 2025 році;
  • Перелік заходів з розвитку, будівництва, ремонту, облаштування, модернізації та утримання пунктів пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення та обсяги бюджетних коштів для їх фінансування за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для розвитку мережі та утримання автомобільних доріг загального користування у 2025 році.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 лютого 2025, 16:24
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Ну все!!!
Зрада, потужна зрада!!!
Ждем заявлений депутата южаниной в «телеге».
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