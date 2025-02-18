Експорт меблів з України торік зріс на 15,5%

Українські меблярі за 2024 рік експортували продукції на $909 млн, що на 15,5% більше, ніж попереднього року. Про це повідомила член правління Української асоціації меблярів (УАМ) та експерт з експорту Оксана Донска агентству Інтерфакс-Україна.

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«Разом деревообробна галузь і меблева галузь входять в топ-10 товарних груп в експорті з часткою в товарному експорті України 5,7%. Впевнена, що динаміку на зростання експорту меблів ми будемо зберігати і є шанс, що цього року перетнемо позначку в $1 млрд», — зазначила Донска.

Такий позитивний прогноз експерт пояснила трендами загальносвітового ринку меблів, якій повернув тенденції на зростання, наприклад, по країнах Європи від 8 до 10% на рік.

«Ще один плюс — до нас повертається IKEA на закупівлю доволі широкої асортиментної матриці меблів. Одночасно у нас зростає кількість експортерів до великих компаній. Це стосується і малого, і середнього бізнесу, який вимушено йде на експорт, тому що внутрішній ринок значно скоротився», — каже вона.

Скорочення внутрішнього ринку

За її словами, експерти до війни оцінювали обсяг внутрішнього ринку у $1−1,2 млрд, зараз він скоротився вдвічі - до $500−600 млн.

При цьому українські меблярі у 2024 році досягли зростання експорту на фоні дефіциту кадрів (за оцінками виробників на 30−40%).

Грантова підтримка

Оптимізувати собівартість і утримати рівень конкурентоспроможної ціни меблярам допомагала грантова підтримка — як від держави, так і міжнародних донорів, завдяки якій вони змінювали обладнання на фабриках і підвищували свою продуктивність.

За оцінками Донскої, лише державну допомогу залучили близько 50 найбільш активних виробників (з приблизно 11 тис. підприємств), значна частка з них, з метою масштабування, переходу з малого до середнього бізнесу. Щодо мікробізнесу, то вони активно обирали вузьку спеціалізацію, пошук партнерств.