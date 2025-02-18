400 пунктів: Кабмін затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік

Кабінет Міністрів затвердив План пріоритетних дій, що містить майже 400 кроків у зонах відповідальності всіх міністерств та відомств. Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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За його словами, серед пунктів плану зобов’язання перед партнерами за програмою Ukraine Facility, за програмою співпраці з МВФ, а також в межах євроінтеграційного треку.

«Визначені відповідальні, промарковані терміни виконання, затверджені зрозумілі індикатори, за якими будемо оцінювати результати», — зазначив Шмигаль.

Представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив, що план складається із завдань та заходів, що конкретизують шляхи досягнення цілей i пріоритетів уряду та стосуються:

завдань, спрямованих на розв'язання суспільно важливих проблем, спричинених збройною агресією РФ проти України, та виконання яких є необхідним для відновлення України у період воєнного стану та у післявоєнний період;

необхідності виконання міжнародно-правових зобов'язань України, які потребують прийняття рішень уряду, зокрема, у сфері європейської інтеграції, у тому числі з урахуванням Звіту про прогрес України в рамках Пакета розширення Європейського Союзу 2024 року, та скринінгових звітів за підсумками двосторонніх зустрічей Україна — ЄС у межах переговорного процесу про вступ України до ЄС, а також в рамках співпраці з Міжнародним валютним фондом;

виконання запланованих завдань (кроків) Плану України (ініціатива Європейського Союзу «Ukraine Facility»);

Плану законопроектної роботи Верховної Ради на 2025 рік;

необхідності наближення членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), зокрема приєднання до правових інструментів та органів OECP;

досягнення Цілей сталого розвитку.