Honda готова відновити переговори з Nissan про поглинання, але за однієї умови

Японський автовиробник Honda готовий повернутися до діалогу про поглинання з Nissan, але лише за умови відставки генерального директора Nissan Макото Учіди. Про це повідомляє Financial Times.

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Мета переговорів — створення глобального автогіганта

Метою переговорів є створення четвертого за величиною виробника автомобілів у світі. Honda вважає, що нове керівництво Nissan зможе краще впоратися з внутрішньою опозицією та забезпечити успішну реалізацію угоди.

Причини конфлікту між компаніями

Макото Учіда, 58-річний гендиректор Nissan, був одним із головних прихильників угоди з Honda. Однак його стосунки з керівником Honda Тошіхіро Мібе значно погіршилися через розчарування Honda повільними темпами реструктуризації Nissan та глибокими фінансовими проблемами компанії.

Чому переговори були припинені?

Переговори про злиття зупинилися після того, як Honda наполягла на тому, щоб Nissan став її дочірньою компанією. Натомість Nissan прагнув створити холдингову структуру, де обидві компанії мали б рівні права.

Перспективи відновлення діалогу

Honda відкрита для відновлення переговорів, але лише під керівництвом нового гендиректора Nissan. Це свідчить про те, що компанія вважає зміну керівництва ключовим кроком для подолання існуючих розбіжностей та досягнення угоди.

Ця ситуація підкреслює складність корпоративних переговорів у автомобільній промисловості, де стратегічні рішення часто залежать від особистих стосунків між керівниками та внутрішньої динаміки компаній.