Загроз зупинки АЗК через нову форму чека з 1 березня немає — директор А-95

Загроз зупинки автозаправних станцій та комплексів через введення з 1 березня нової форми фіскальних чеків немає. Про це повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в коментарі «Енергореформі».

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Зупинки не буде

«Ніхто не буде припиняти роботу АЗС тільки через те, що податкова або Мінфін не пропрацювали достатньо якийсь папірець. Це ж і заправка транспорту військових, і швидких, і поліції, і ДСНС. Швидше папірець зміниться, аніж ринок припинить працювати. Я не бачу тут ніяких загроз, впевнений, що чиновники свою роботу зроблять», — сказав Куюн.

Директор А-95 наголосив, що йдеться не лише про заправні станції, а й про всю торгівлю, в якій задіяно понад 250 тис. касових апаратів, сам він досі не отримував жодного дзвінка чи звернення від мереж АЗК з цього питання.

За його словами, бізнес сам частково був ініціатором змін у формі фіскальних чеків з метою підвищення прозорості ринків підакцизних товарів, але з інсталяцією змін виникли проблеми, як це нерідко трапляється.