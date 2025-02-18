Загроз зупинки автозаправних станцій та комплексів через введення з 1 березня нової форми фіскальних чеків немає. Про це повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн в коментарі «Енергореформі».
Загроз зупинки АЗК через нову форму чека з 1 березня немає — директор А-95
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Зупинки не буде
«Ніхто не буде припиняти роботу АЗС тільки через те, що податкова або Мінфін не пропрацювали достатньо якийсь папірець. Це ж і заправка транспорту військових, і швидких, і поліції, і ДСНС. Швидше папірець зміниться, аніж ринок припинить працювати. Я не бачу тут ніяких загроз, впевнений, що чиновники свою роботу зроблять», — сказав Куюн.
Директор А-95 наголосив, що йдеться не лише про заправні станції, а й про всю торгівлю, в якій задіяно понад 250 тис. касових апаратів, сам він досі не отримував жодного дзвінка чи звернення від мереж АЗК з цього питання.
За його словами, бізнес сам частково був ініціатором змін у формі фіскальних чеків з метою підвищення прозорості ринків підакцизних товарів, але з інсталяцією змін виникли проблеми, як це нерідко трапляється.
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Коментарі - 2
…Я не вижу здесь никаких угроз, уверен, что чиновники свою работу сделают", — сказал Куюн в комментарии «Энергореформе» во вторник…
А у вас —
…Я не вижу здесь никаких угроз, уверен, что чиновники свою работу", — сказал чиновники свою работу…
Так кому верить, «патриоту», южаниной, Куюну, или …кому?