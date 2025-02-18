Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 6 кейсів.
Нацкомісія внесла до списку ненадійних ще шість інвестпроєктів
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Кого внесли в список
Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:
- Sabre Trade Stocks;
- GTC FX;
- GreatBinary;
- WorldBinar;
- FXON;
- Arab Wealth Management.
Наразі у списку Комісії вже понад 400 SCAM-проєктів. Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності.
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