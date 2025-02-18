Нацкомісія внесла до списку ненадійних ще шість інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 6 кейсів.

►Читайте телеграмм-канал«Мінфіну»: головні фінансові новини

Кого внесли в список

Список було доповнено наступними сумнівними проєктами:

Sabre Trade Stocks;

GTC FX;

GreatBinary;

WorldBinar;

FXON;

Arab Wealth Management.

Наразі у списку Комісії вже понад 400 SCAM-проєктів. Повний перелік проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет фіктивності.