Миттєві платежі продовжують стрімко набирати популярність, досягнувши рекордних 45% від загального обсягу нерегулярних транзакцій. Такий висновок міститься у новому дослідженні PYMNTS Intelligence, пише FinTech Insider.
Миттєві платежі займають 45% ринку нерегулярних транзакцій — дослідження
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Найактивніше цю технологію впроваджують великі компанії з річним доходом понад $1 мільярд — вони здійснюють половину своїх нерегулярних платежів через системи миттєвих переказів. Натомість менші підприємства з доходом $50-$100 мільйонів використовують такі платежі лише у 34% випадків.
Основними рушіями зростання стали індустрія відеоігор та гіг-економіка, де переважають разові транзакції між компаніями, підрядниками та споживачами. Порівняно з початком 2024 року частка миттєвих платежів зросла на 9 відсоткових пунктів — з 36% до 45%.
Попри очевидні переваги у швидкості та ефективності, впровадження миттєвих платежів стикається з певними перешкодами. Головною з них є вартість інтеграції — 35% компаній називають саме це основною причиною, що стримує впровадження технології.
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