Фонд держмайна минулого тижня реалізував активи на 40,6 мільйона

За підсумками 13 успішних приватизаційних аукціонів Фонд державного майна залучив до бюджету 40,6 млн грн. Про це повідомляє пресслужба фонду.

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Зазначається, що всі торги проходили в електронній системі Prozorro.Продажі. Загалом за лоти змагалися 90 учасників, тобто у середньому на лот припадало 6,9 охочих отримати у власність об'єкти.

Найдорожчим об'єктом минулого тижня стала адмінбудівля у Черкасах, за лот змагалися 11 учасників, а фінальна ціна становила 21 млн гривень. Крім того, переможець додатково має сплатити 4,2 млн грн ПДВ, тож загальний економічний ефект може становити 25,2 млн грн.

Цього тижня команда Фонду держмайна планує провести 18 онлайн-аукціонів з приватизації. Серед пропозицій єдині майнові комплекси ДП «Екотрансенерго» та ДП «Київоблбудінвест».

Окрім єдиних майнових комплексів в інвестиційному меню Фонду держмайна цього тижня є адмінприміщення різної площі, комплекс будівель, автомобіль та автоцистерна.