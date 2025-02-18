Курс валют на 18 лютого: долар в банках втратив у купівлі 5 копійок, євро — 10 копійок

У вівторок на готівковому ринку курс долара подешевшав на 5 копійок у купівлі та на 3 копійки у продажу. Євро втратило 10 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці не змінився, а у продажу втратив 3 копійки. Євро втратило 7 копійок у купівлі та 5 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,35−41,92 грн. Євро купують за 43,30 грн, а продають за 43,90 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,65−41,62, євро — 43,59−43,75 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,50−41,53 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 43,43−43,44 грн/євро.

«Мінфін Валюта» — безкоштовний мобільний застосунок, в якому доступна вся необхідна інформація — від курсів валют усіх українських банків до розташування пунктів обміну: Google Play або AppStore.