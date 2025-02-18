Укренерго сьогодні обмежуватиме потужність для бізнесу та промисловості

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Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак», — йдеться у повідомленні.

Як зазначають в Укренерго, час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

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