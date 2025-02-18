Сьогодні, 18 лютого, будуть застосовуватись заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це йдеться у повідомленні Укренерго.
18 лютого 2025, 8:55
Укренерго сьогодні обмежуватиме потужність для бізнесу та промисловості
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Час застосування обмежень
- 06:00 — 09:00
- 16:00 — 19:00
Відключення побутових споживачів наразі не прогнозується
Причина обмежень
«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак», — йдеться у повідомленні.
Як зазначають в Укренерго, час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.
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Джерело: Мінфін
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