Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 170 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 861 090 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
18 лютого 2025, 8:19
Втрати ворога за 17 лютого: 1170 російських окупантів, 12 танків та 181 БПЛА
Втрати ворога
- особового складу — близько 861090 (+1170) осіб,
- танків — 10101 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 21075 (+12) од,
- артилерійських систем — 23275 (+53) од,
- РСЗВ — 1285 (+2) од,
- засоби ППО — 1068 (+1) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25586 (+181),
- крилаті ракети — 3064 (+1),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 37679 (+74) од,
- спеціальна техніка — 3751 (+1)
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі