ВВП Швейцарії зріс на 0,4% у четвертому кварталі

Економіка Швейцарії в четвертому кварталі 2024 року зросла на 0,4% проти попереднього кварталу, ідеться в попередніх офіційних даних. У третьому кварталі зростання становило 0,2%, і опитані Bloomberg аналітики очікували прискорення до 0,3%. Про це пише investing.com.

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У 2024 році загалом ВВП Швейцарії зріс на 0,8% після підйому на 1,2% роком раніше.

«Промисловий сектор зафіксував помірне зростання, головним чином за рахунок хімічної та фармацевтичної галузей», — ідеться в повідомленні Державного секретаріату з економічних питань (SECO) Швейцарії. — «Темпи зростання в секторі послуг були нижчими за середній за історичними мірками рівень».

Остаточну оцінку зростання ВВП за четвертий квартал з розширеними даними буде опубліковано 27 лютого.