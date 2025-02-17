Економіка Швейцарії в четвертому кварталі 2024 року зросла на 0,4% проти попереднього кварталу, ідеться в попередніх офіційних даних. У третьому кварталі зростання становило 0,2%, і опитані Bloomberg аналітики очікували прискорення до 0,3%. Про це пише investing.com.
ВВП Швейцарії зріс на 0,4% у четвертому кварталі
►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
У 2024 році загалом ВВП Швейцарії зріс на 0,8% після підйому на 1,2% роком раніше.
«Промисловий сектор зафіксував помірне зростання, головним чином за рахунок хімічної та фармацевтичної галузей», — ідеться в повідомленні Державного секретаріату з економічних питань (SECO) Швейцарії. — «Темпи зростання в секторі послуг були нижчими за середній за історичними мірками рівень».
Остаточну оцінку зростання ВВП за четвертий квартал з розширеними даними буде опубліковано 27 лютого.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Коментарі