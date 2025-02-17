Figure AI розраховує залучити $1,5 мільярда інвестицій

Американський стартап Figure AI, що спеціалізується на розробці людиноподібних роботів, веде переговори про залучення $1,5 мільярда інвестицій. Про це пише Bloomberg, передає FinTech Insider.

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Компанія може досягнути оцінки в $39,5 мільярдів, що в 15 разів перевищує її вартість минулого року.

Очікується, що новий інвестиційний раунд очолять фонди Align Ventures та Parkway Venture Capital. Серед попередніх інвесторів стартапу — Microsoft, OpenAI, Nvidia, а також засновник Amazon Джефф Безос.

Стрімке зростання оцінки Figure AI пов’язують із суттєвим проривом у розробці систем штучного інтелекту для роботів. Компанія вважає, що зможе випустити роботів для домашнього використання вже протягом найближчих років. Генеральний директор Figure Бретт Адкок нещодавно заявив, що за наступні чотири роки компанія планує поставити на ринок 100 000 людиноподібних роботів.

Серед клієнтів Figure AI вже є автовиробник BMW. Компанія прагне створювати роботів, здатних виконувати небезпечні для людей роботи та допомогти розв'язувати проблему нестачі робочої сили в різних галузях.