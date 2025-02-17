До закриття міжбанку курс долара впав на 9 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 11 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.
Курс валют на вечір 17 лютого: євро й долар подешевшали на міжбанку
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Відкриття 17 лютого
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Закриття 17 лютого
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Зміни
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41,59/41,62
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41,50/41,53
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9/9
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43,60/43,63
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43,49/43,51
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11/12
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,95 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 43,95 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,65−41,65, євро — 43,66−43,80 грн.
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