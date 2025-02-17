Курс валют на вечір 17 лютого: євро й долар подешевшали на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара впав на 9 копійок у купівлі та у продажу. Євро впало на 11 копійок у купівлі та на 12 копійок у продажу.

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Валюта Відкриття 17 лютого Закриття 17 лютого Зміни долар 41,59/41,62 41,50/41,53 9/9 євро 43,60/43,63 43,49/43,51 11/12

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−41,95 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 43,95 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,65−41,65, євро — 43,66−43,80 грн.

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