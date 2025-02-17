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17 лютого 2025, 16:38

В США стрімко зростає частка прострочених корпоративних позик у банках

Бізнес у США стикається з новими фінансовими викликами — рівень прострочення банківських кредитів досяг максимуму з 2017 року. Про це пише Financial Times.

Бізнес у США стикається з новими фінансовими викликами — рівень прострочення банківських кредитів досяг максимуму з 2017 року.

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Що відомо

За офіційними даними, частка прострочених корпоративних позик у банках США зросла до 1,3%. Це найвищий показник за останні вісім років, хоча він все ще значно нижчий за 5%, зафіксованих під час кризи 2008 року.

На кінець 2024 року компанії прострочили виплату понад 28 млрд дол банківських позик, що на 5,4 млрд дол більше, ніж роком раніше.

Експерти зазначають, що цей тренд розвивається на тлі стабільної економіки, але високі відсоткові ставки створюють значний тиск на підприємства. Корпоративні кредити здебільшого мають плаваючу ставку, що ускладнює їх обслуговування.

Найбільший ризик для компаній наразі становлять можливі зміни тарифної політики. Великі корпорації зможуть пристосуватися до нових мит і регуляцій, але для малого та середнього бізнесу це може стати серйозним ударом.

Деталі

У виданні зазначають, що менші компанії мають менше резервів і гнучкості, що ускладнює подолання фінансових потрясінь.

Водночас у четвертому кварталі корпоративне кредитування скоротилося на 100 млрд дол. Частково це пояснюється зміною методики обліку фінансових потоків, але тенденція до зниження позик вказує на обережність банків і зростаючий фінансовий тиск на бізнес.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
17 лютого 2025, 17:09
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Великі корпорації зможуть пристосуватися до нових мит і регуляцій,
але для малого та середнього бізнесу це може стати серйозним ударом.

Нам бы их проблемы вместо войны…
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Dimamizdm1
Dimamizdm1
17 лютого 2025, 17:29
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Замечаю, что больше половины всех новостей в Минфин так или иначе связаны с обсуждением, что там в США. Напишите лучше, какая часть проблемных кредитов в Украине, сколько вообще не платят по потребительским кредитам, сколько заёмщиков ,, под бизнес" разворовали денег совместно с аффилированными банками
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