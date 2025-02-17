Акції німецького виробника Rheinmetall зросли на понад 11% на фоні обговорення європейськими чиновниками нового пакету для збільшення витрат на оборону та підтримки України, пише Bloomberg.
Акції Rheinmetall зросли на 11% на тлі обговорення збільшення витрат на оборону
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Протягом минулого року акції компанії більше ніж подвоїлися, що стало результатом зростання військових замовлень, зокрема з Німеччини.
Водночас європейські уряди працюють над великим пакетом, спрямованим на збільшення оборонних витрат та допомогу Україні, поки президент США Дональд Трамп закликає до швидкого завершення війни в Україні. Плани щодо цього будуть оголошені після виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути політичних суперечок до голосування.
Європейські чиновники турбуються, що Трамп може відмовитися від довгострокових гарантій безпеки, залишивши континент без підтримки у протистоянні з росією. Ці занепокоєння посилилися після розмови Трампа з президентом росії володимиром путіним, де США і Росія вели переговори щодо України без участі Європи.
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