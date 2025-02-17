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17 лютого 2025, 15:08

Акції Rheinmetall зросли на 11% на тлі обговорення збільшення витрат на оборону

Акції німецького виробника Rheinmetall зросли на понад 11% на фоні обговорення європейськими чиновниками нового пакету для збільшення витрат на оборону та підтримки України, пише Bloomberg.

Акції німецького виробника Rheinmetall зросли на понад 11% на фоні обговорення європейськими чиновниками нового пакету для збільшення витрат на оборону та підтримки України, пише Bloomberg.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниПротягом минулого року акції компанії більше ніж подвоїлися, що стало результатом зростання військових замовлень, зокрема з Німеччини.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Протягом минулого року акції компанії більше ніж подвоїлися, що стало результатом зростання військових замовлень, зокрема з Німеччини.

Водночас європейські уряди працюють над великим пакетом, спрямованим на збільшення оборонних витрат та допомогу Україні, поки президент США Дональд Трамп закликає до швидкого завершення війни в Україні. Плани щодо цього будуть оголошені після виборів у Німеччині 23 лютого, щоб уникнути політичних суперечок до голосування.

Європейські чиновники турбуються, що Трамп може відмовитися від довгострокових гарантій безпеки, залишивши континент без підтримки у протистоянні з росією. Ці занепокоєння посилилися після розмови Трампа з президентом росії володимиром путіним, де США і Росія вели переговори щодо України без участі Європи.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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