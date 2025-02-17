Україна та ОАЕ підписали угоду про вільну торгівлю

Україна та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) підписали Угоду про всеосяжне економічне партнерство. Це перша в історії України угода про вільну торгівлю із країнами Перської затоки, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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Що відомо

Угода передбачає вільну торгівлю між Україною та ОАЕ та лібералізацію доступу на ринки товарів для обох країн. Українські товари матимуть повний доступ до ринку ОАЕ для 96,6% товарних ліній.

«Це історична подія, адже йдеться про першу угоду в найбільш економічно просунутому регіоні Близького Сходу. Вона охоплює не лише ОАЕ, а й у цілому регіони Затоки», — прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

За оцінками Мінекономіки, угода може сприяти збереженню позитивного сальдо торгівлі товарами, яке у 2023 році склало $51,5 млн. У середньо- та довгостроковій перспективі може вплинути на зміщення траєкторії розвитку реального ВВП на 0,1%.

Очікується зростання українського експорту у ключових секторах: металургія, харчова промисловість, зокрема, борошномельне виробництво та виробництво олії.

Деталі

ОАЕ зняли для України обмеження на частку іноземного капіталу в 49%, що дозволить підприємцям реєструвати компанії з іноземним капіталом до 70%, а в окремих секторах поступово до 100% (зокрема у сфері комерційних послуг, будівництва, освіти, охорони здоров'я та бухгалтерського обліку). У вільних економічних зонах українські компанії матимуть змогу володіти бізнесом на 100%, що є важливим кроком для розвитку українського бізнесу у цьому регіоні.

Угода скасовує мита на цифрову та електронну передачу даних, включаючи електронний контент. Закріплено зобов'язання щодо цифрових платежів, захисту персональних даних та створення прозорих правил для бізнесу, що розвиває цифрову економіку та транскордонну торгівлю.

Також сторони домовилися про створення Ради з інвестицій Україна-ОАЕ, яка сприятиме збільшенню капіталовкладень та усунення бар'єрів для бізнесу. Також буде засновано Комітет з малого та середнього бізнесу, який забезпечить підтримку підприємців через навчання та консультування.

За 11 місяців 2024 року товарообіг між Україною та ОАЕ становив $415 млн. Експорт України в ОАЕ становив $266,8 млн, а імпорт — $148,2 млн.