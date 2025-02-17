Meta включається у перегони з розробки роботів-гуманоїдів

Компанія Meta, відома своїми соціальними мережами та віртуальною реальністю, оголосила про початок розробки роботів, здатних виконувати побутові завдання. Цей крок робить Meta конкурентом таких технологічних гігантів, як Tesla, Apple та OpenAI, які також активно інвестують у розвиток робототехніки. Про це пише Bloomberg.

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Розробки

Компанія створила нову команду з робототехніки у своїй лабораторії Reality Labs та планує витратити близько 65 мільярдів доларів у 2025 році на інфраструктуру штучного інтелекту, робототехніку та продукти віртуальної реальності.

Першочергово Meta зосередиться на створенні роботів, здатних допомагати в домашніх справах. Проте, головна мета компанії полягає в розробці штучного інтелекту, датчиків та програмного забезпечення для роботів, які можна буде продавати іншим компаніям для створення власних розробок. Meta прагне стати своєрідним «Android» для робототехніки.

Компанія планує створювати власне апаратне забезпечення та співпрацювати з іншими виробниками робототехніки для створення прототипів.3

Деталі

Окрім того, Meta працюватиме над забезпеченням безпеки роботів, зокрема, над запобіганням травмам при взаємодії з людиною. Також важливим питанням є енергетична безпека, наприклад, як робот припиняє виконання завдання або вимикається, якщо у нього закінчується енергія.

Хоча офіційно Meta лише зараз почала активно займатися розробкою роботів, її дослідницька група FAIR вже кілька місяців проводить дослідження та публікує роботи з робототехніки.

За словами джерела, знайомого з ситуацією, Meta вважає, що гуманоїдні роботи ще не скоро стануть доступними для широкого використання, і можуть пройти роки, перш ніж платформа компанії буде готова для продуктів сторонніх розробників. Проте, компанія впевнена, що це стане основним напрямком як для Meta, так і для всієї технологічної індустрії.