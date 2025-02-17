Фінтех-компанія Activitis разом з інвестиційною компанією УНІВЕР оголосили про випуск корпоративних облігацій серії «B» обсягом 300 мільйонів гривень. Про це пише Fintech Insider.
17 лютого 2025, 12:22
Фінтех-компанія Activitis випустить корпоративні облігації на 300 млн грн
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Деталі випуску:
- Обсяг: 300 мільйонів гривень.
- Тип: Корпоративні облігації з публічною пропозицією.
- Серія: «B».
- Номінальна дохідність: 20% річних у гривні.
- Ефективна дохідність: 21,55% річних у гривні (з урахуванням реінвестування).
Переваги для інвесторів:
- Висока дохідність: Облігації Activitis пропонують привабливу процентну ставку, що перевищує дохідність багатьох інших інвестиційних інструментів, включаючи облігації внутрішньої державної позики.
- Можливість диверсифікації портфеля: Корпоративні облігації можуть стати чудовим доповненням до інвестиційного портфеля, дозволяючи диверсифікувати ризики.
- Доступність: Придбати облігації Activitis можуть як юридичні, так і фізичні особи.
Як придбати:
- Подати заявку на купівлю облігацій можна до 14:00 години 20 лютого 2025 року.
- Для цього необхідно звернутися до свого брокера або до організатора розміщення — інвестиційної фірми «УНІВЕР Капітал».
- Угоди з купівлі-продажу облігацій будуть укладатися на фондовій біржі «ПФТС» 20 лютого 2025 року.
З 1 березня 2025 року облігації Activitis будуть доступні для купівлі та продажу на вторинному ринку.
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Джерело: Мінфін
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