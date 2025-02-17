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17 лютого 2025, 11:17

Ціни на нафту демонструють стабільність на тлі можливих мирних переговорів між Україною та росією

У понеділок, 17 лютого, ціни на нафту залишилися майже незмінними, оскільки учасники ринку уважно стежили за подіями, пов’язаними з можливим мирним врегулюванням між Україною та росією. У разі досягнення угоди це може призвести до послаблення санкцій, які зараз обмежують глобальні поставки нафти. Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані ринку.

У понеділок, 17 лютого, ціни на нафту залишилися майже незмінними, оскільки учасники ринку уважно стежили за подіями, пов’язаними з можливим мирним врегулюванням між Україною та росією.
Фото Pixabay

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Що відомо

Ф’ючерси на нафту Brent незначно зросли, досягнувши 74,81 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту West Texas Intermediate залишилася на рівні 70,75 долара за барель.

Ситуація на ринку залишається напруженою через можливість мирних переговорів між США та росією. Президент США Дональд Трамп і його адміністрація оголосили про початок переговорів із росією щодо припинення конфлікту в Україні.

Аналітики вказують, що успішний результат переговорів може призвести до збільшення обсягів російської нафти на світовому ринку, що може значно вплинути на рівень цін. «Якщо конфлікт буде врегульовано, це відкриє шлях для більшої кількості російської нафти, що може тиснути на ціни», — зазначила Пріянка Сачдева, старший аналітик Phillip Nova.

Однак, попри потенційні ризики, попит на нафту залишається стабільним, що підтримує ринок. «Найближчі перспективи для нафти виглядають досить оптимістично завдяки позитивним сигналам щодо попиту», — додала Сачдева.

Геополітика

Дональд Трамп також заявив, що може зустрітися з президентом росії володимиром путіним у найближчому майбутньому для обговорення мирного врегулювання. Ця зустріч може відбутися вже найближчими днями в Саудівській Аравії, де плануються переговори між двома країнами.

Державний секретар США Марко Рубіо підкреслив, що Україна та Європа будуть залучені до будь-яких серйозних переговорів щодо припинення війни. Це свідчить про те, що майбутні переговори між США та Росією стануть важливим етапом для оцінки намірів путіна.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
Три літри
Три літри
17 лютого 2025, 11:52
#
Яким були перемовини до ціни на нафту? Ми не Кувейт. Знов якась маячня в заголовку.
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0
TattiReuven
TattiReuven
17 лютого 2025, 13:22
#
Уточню: между сша и россией.
Вы даже в статье ни разу не вспомнили Зеленского
Мы вообще там никому не интересны.
Зачем чета Зеленских туда прибыла непонятно. Семейная прогулка?
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