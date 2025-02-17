Укрпошта увійшла до лідерів світу за рейтингом Всесвітнього поштового союзу

Національний оператор поштового зв'язку Укрпошта підвищив рівень поштового розвитку (2IPD) до восьмого, отримавши 72,7 бала зі 100 серед 192 пошт світу у рейтингу Всесвітнього поштового союзу 2024 року. Про це повідомив гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

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Деталі

Усього рівнів поштового розвитку десять. Показники від восьми до десяти вважаються найкращими. Рік тому Укрпошта отримала шостий рівень із балом 51,3.

Так, за надійність (якість та швидкість доставлення) Укрпошта отримала 91 бал зі 100, тоді як показник минулого року становив 82,6 бала. За обшир доставлення українська пошта отримала 87,9 бала (близько 690 000 відділень).

За адаптивність до реалій Укрпошта має 21,9 бала, а за стійкість — 85,4 бала.

Рейтинг Всесвітнього поштового союзу очолюють Німеччина, Швейцарія, Японія, США, Франція, Нідерланди, Австралія, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, Австрія та Швеція.

Україна посідає 40 місце, тоді як на 39 знаходиться Індія, а на 41 — Болгарія. росія посіла 49 місце.