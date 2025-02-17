Курс валют на 17 лютого: долар в банках втратив у купівлі 10 копійок

У понеділок на готівковому ринку курс долара подешевшав на 10 копійок у купівлі та не змінився у продажу. Євро зросло на 2 копійки у купівлі та не змінилося у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці збільшився на 2 копійки, а у продажу не змінився. Євро додало 5 копійок у купівлі та 1 копійку у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,40−42,00 грн. Євро купують за 43,40 грн, а продають за 44,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,75−41,70, євро — 43,75−43,91 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,59−41,62 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 43,60−43,63 грн/євро.

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