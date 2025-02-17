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17 лютого 2025, 9:35

ФОПи торік сплатили в 1,6 раза більшу суму податків, аніж у 2021 — Опендатабот

Понад 763 тисячі ФОПи було відкрито від початку повномасштабного вторгнення за даними Єдиного державного реєстру. Водночас 685 тисяч підприємців припинили свою діяльність за цей самий час. За три роки частка жінок-підприємиць зросла з 40% до 61%. Найбільше нових справ відкрилось у столиці, на Дніпропетровщині та Львівщині. Про це йдеться в даних Опендатабот.

Понад 763 тисячі ФОПи було відкрито від початку повномасштабного вторгнення за даними Єдиного державного реєстру.
Фото: depositphotos

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Як вплинули на малий та середній бізнес 3 роки повномасштабної війни

Загалом найчастіше підприємці, які відкривалися вже після початку повномасштабного вторгнення, обирали роздрібну торгівлю як основну сферу діяльності — це 28.1% або 214,2 тисячі підприємців.

До трійки також потрапили IT — 9.1% (69,5 тисяч) та оптова торгівля — 7.2% (54,6 тисячі). Варто зауважити, що до повномасштабного вторгнення нових айті-фопів на місяць реєструвалось майже вдвічі більше.

У порівнянні з періодом до початку повномасштабної в 3 рази побільшало нових справ у сфері пошти та кур'єрської діяльності. У 2,6 раза зросла кількість нових фопів пов’язаних з освітою, та у 2,5 раза — у сфері фінансів.

Водночас рідше почали відкривати справи у сфері ІТ та торгівлі мото/авто транспортом.

Повномасштабна війна та мобілізація помітно вплинули на гендерний розподіл підприємців. Якщо у січні 2022 року кожен другий новий фоп відкривали жінки, то зараз частка таких справ — 61%. Зазначимо, що найбільше жінок-підприємниць серед нових фопів у Хмельницькій (60.5%), Кіровоградській (60.1%) та Полтавській областях (59.4%).

Жінки частіше відкривають бізнес у сфері послуг, освіти та виробництва одягу, тоді як чоловіки домінують у будівництві, транспорті та логістиці.

Де найбільше нових ФОПів

Найбільше нових ФОПів за час великої війни зареєстровано у Києві — 108 536, на Дніпропетровщині (68 377) та Львівщині (60 009).

Фронт посунув регіони, де бізнесу комфортно працювати. Так, у регіонах, наближених до бойових дій, реєструють істотно менше бізнесів: Луганщина — 85%, Херсонщина — 67% та Донеччина — 60% (у січні 2025 у порівнянні до січня 2022).

Водночас побільшало нових підприємців на Рівненщині (+25%), Івано-Франківщині (+10%) та Чернігівщині (+10%).

Сплата податків

Загалом 126 млрд грн податку сплатили ФОПи за майже 3 роки повномасштабної. Сума єдиного податку, що сплачують підприємці, зростає рік до року, окрім 2022-го. Минулоріч сума надходжень від єдиного податку була у 1,6 рази більша, ніж у 2021 році: 55,1 млрд грн проти 34,8 млрд грн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
17 лютого 2025, 13:24
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Мінімальна З/П та Період
8000 з 01.01.2025
8000 з 01.04.2024 по 31.12.2024
7100 з 01.01.2024 по 31.03.2024
6700 з 01.10.2022 по 31.12.2023
6500 з 01.01.2022 по 30.09.2022
6500 з 01.12.2021 по 31.12.2021
6000 з 01.01.2021 по 30.11.2021
5000 з 01.09.2020 по 31.12.2020
4723 з 01.01.2020 по 31.08.2020

Звісно, що підняття мінімальної З/П
збільшує сумму ЕСВ, а з 2025 року
ще й військовий збір додався…
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