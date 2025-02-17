Минулої доби українські захисники ліквідували ще 1 530 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати росіян становлять близько 859 920 військових. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
17 лютого 2025, 8:16
Втрати ворога за 16 лютого: 1530 російських окупантів, 16 танків та 128 БПЛА
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Втрати ворога
- особового складу — близько 859920 (+1530) осіб,
- танків — 10089 (+16) од,
- бойових броньованих машин — 21063 (+52) од,
- артилерійських систем — 23222 (+37) од,
- РСЗВ — 1283 (+0) од,
- засоби ППО — 1067 (+0) од,
- літаків — 370 (+0) од,
- гелікоптерів — 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 25505 (+128),
- крилаті ракети — 3063 (+0),
- кораблі /катери — 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 37605 (+149) од,
- спеціальна техніка — 3750 (+1)
Джерело: Мінфін
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