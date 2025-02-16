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16 лютого 2025, 13:32

В США відбувається масове звільнення чиновників

В США продовжується радикальне скорочення американської бюрократії на тлі політики Трампа і Маска: у п’ятницю було звільнено понад 9 500 працівників, які охоплювали майже усі галузі — від управління федеральними землями до надання допомоги військовим ветеранам. Про це пише агентство Reuters.

В США продовжується радикальне скорочення американської бюрократії на тлі політики Трампа і Маска: у п’ятницю було звільнено понад 9 500 працівників, які охоплювали майже усі галузі — від управління федеральними землями до надання допомоги військовим ветеранам.

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Звільнення торкнулися співробітників міністерств внутрішніх справ, енергетики, у справах ветеранів, сільського господарства та охорони здоров’я. Більшість із них — це працівники, які пропрацювали менш як рік й мали обмежені трудові гарантії.

Як повідомляє Білий дім, ці звільнення — лише частина масштабного скорочення держапарату.

Раніше близько 75 000 працівників погодилися залишити роботу добровільно в обмін на компенсацію, запропоновану Трампом і Маском. Загалом звільнення охопили приблизно 3% цивільної робочої сили США.

Трамп вважає, що федеральний уряд занадто роздутий, а бюджетні кошти витрачаються неефективно. США мають борг у 36 трильйонів доларів і дефіцит у 1,8 трильйона доларів за минулий рік, тому реформи підтримують представники обох партій.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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Qwerty1999
Qwerty1999
16 лютого 2025, 14:51
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Маск молодец, главное в пылу оптимизации, не сократить бюджетное финансирование своих частных компаний…
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
16 лютого 2025, 15:53
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Держдеп США збирається заплатити Ілону Маску $400 мільйонів за броньовані Tesla.

Прогноз закупівель Державного департаменту США на 2025 рік, які планує здійснити відомство, включає $400 млн на броньовані автомобілі від Tesla. У документі не уточнюється, про яку саме модель Tesla йдеться, проте видання припускає, що йдеться про електричний пікап Cybertruck, що має кузов з високоміцної нержавіючої сталі.
Згідно з прогнозом закупівель, Держдепартамент США також планує придбати меншу кількість бронетехніки в інших постачальників, включно з позашляховиками BMW на суму $40 млн.

Маск вже є великим державним підрядником. Компанії, якими він володіє або які контролює,
за останні п'ять років уклали федеральні контракти на $13 млрд.

https://www.nytimes.com/2025/02/12/us/politics/trump-tesla-musk-cybertruck.html
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