В США відбувається масове звільнення чиновників

В США продовжується радикальне скорочення американської бюрократії на тлі політики Трампа і Маска: у п’ятницю було звільнено понад 9 500 працівників, які охоплювали майже усі галузі — від управління федеральними землями до надання допомоги військовим ветеранам. Про це пише агентство Reuters.

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Звільнення торкнулися співробітників міністерств внутрішніх справ, енергетики, у справах ветеранів, сільського господарства та охорони здоров’я. Більшість із них — це працівники, які пропрацювали менш як рік й мали обмежені трудові гарантії.

Як повідомляє Білий дім, ці звільнення — лише частина масштабного скорочення держапарату.

Раніше близько 75 000 працівників погодилися залишити роботу добровільно в обмін на компенсацію, запропоновану Трампом і Маском. Загалом звільнення охопили приблизно 3% цивільної робочої сили США.

Трамп вважає, що федеральний уряд занадто роздутий, а бюджетні кошти витрачаються неефективно. США мають борг у 36 трильйонів доларів і дефіцит у 1,8 трильйона доларів за минулий рік, тому реформи підтримують представники обох партій.