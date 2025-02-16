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16 лютого 2025, 12:43

У Берліні відкриють перший центр для повернення українських біженців

У Берліні відкриють перший центр для повернення українських біженців. Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов.

У Берліні відкриють перший центр для повернення українських біженців.

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За його словами, це важливий крок у розбудові інституційної підтримки українських громадян за кордоном. Центр буде надавати консультаційну та інтеграційну підтримку, а також допомогу з поверненням додому.

Міністр Чернишов наголосив, що центр стане місцем для об'єднання українців та розвитку культурних і освітніх ініціатив.

Відкриття центру в Берліні є важливим кроком для підтримки українських біженців, які хочуть повернутися додому.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
financialGenius
financialGenius
16 лютого 2025, 13:23
#
«Центр буде надавати консультаційну та інтеграційну підтримку, а також допомогу з поверненням додому.» Консультировать по каким вопросам ??? Интегрировать в страну откуда родом будут помогать ??? Помощь будет заключаться в покупке билетов или что-то более серьёзное ??? Ну типо там — обеспечите жильем тех кто с оккупированных территорий и все разрушено через сертификаты какието и что бы люди жили там (действительно нуждающимся, а не своим же, а потом продавать будете или сдавать), предложите работу с достойно зп, а не 200−300 евро человеку который уже 2000 евро зарабатывает и интегрирован в Германию (я говорю про небольшой доход в Германии). Консультировать смогут те люди которые сейчас в Украине по всем вопросам — безопасности , предоставлению жилья, работы , социального обеспечения и т. д. Для этого не нужно открывать центр и выделять на жто миллионы … лучше бы на ЗСУ отправили …
+
+30
Riojas
Riojas
16 лютого 2025, 15:32
#
По вопросам обновления данных и актуализации военно-учетных документов
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