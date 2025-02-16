У Берліні відкриють перший центр для повернення українських біженців. Про це повідомив міністр національної єдності Олексій Чернишов.
У Берліні відкриють перший центр для повернення українських біженців
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За його словами, це важливий крок у розбудові інституційної підтримки українських громадян за кордоном. Центр буде надавати консультаційну та інтеграційну підтримку, а також допомогу з поверненням додому.
Міністр Чернишов наголосив, що центр стане місцем для об'єднання українців та розвитку культурних і освітніх ініціатив.
Відкриття центру в Берліні є важливим кроком для підтримки українських біженців, які хочуть повернутися додому.
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