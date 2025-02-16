За тиждень НБУ продав на ринку валюти на $670 млн

Національний банк протягом минулого тижня, 10−14 лютого, продав на ринку валюти на $670 млн в еквіваленті. Обсяги купівлі валюти лишаються мінімальними — 0,20 млн. Про це свідчать дані НБУ .

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Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то Національний банк збільшив інтервенції. У період з 3−7 лютого НБУ взагалі не купував валюту, а продаж становив $454 млн в еквіваленті.

Таким чином НБУ намагається підтримувати національну валюту від девальвації.

Офіційний курс гривні у парі з доларом у лютому змінився на 20 копійок. На початку місяця він становив 41,82, а на понеділок, 17 лютого, ціна долара становить 41,62 гривні.