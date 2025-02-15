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15 лютого 2025, 13:44

Кабмін виділив понад 5 мільярдів на програму «Зроблено в Україні»

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 5,1 мільярда гривень на підтримку вітчизняного виробництва в рамках програми «Зроблено в Україні». Ці кошти будуть спрямовані на низку важливих напрямків, покликаних стимулювати розвиток економіки країни. Про це повідомляє Урядовий портал.

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення 5,1 мільярда гривень на підтримку вітчизняного виробництва в рамках програми «Зроблено в Україні».

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Що відомо

Значна частина фінансування, а саме 2 мільярди гривень, буде спрямована на гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель. Це дозволить аграріям оперативно відновлювати обробку землі, мінімізуючи ризики та сприяючи продовольчій безпеці країни.

Для підтримки внутрішнього попиту на товари українського виробництва передбачено 1,6 мільярда гривень. Ці кошти будуть використані для реалізації програми «Національний кешбек», яка передбачає повернення 15% від вартості товарів, вироблених в Україні. Програма охоплюватиме широкий спектр продукції, від громадського транспорту до енергетичного обладнання.

500 мільйонів гривень буде спрямовано на компенсацію частини вартості сільськогосподарської техніки, придбаної у вітчизняних виробників. Фермери зможуть отримати компенсацію у розмірі 25%, що допоможе їм модернізувати своє обладнання та підвищити ефективність виробництва.

Деталі

Ще 500 мільйонів гривень буде інвестовано у створення інфраструктури для індустріальних парків. Розвиток індустріальних парків сприятиме залученню інвестицій, створенню нових робочих місць та розвитку регіонів.

Окрім того, 500 мільйонів гривень буде виділено на підтримку великих інвестиційних проектів. Інвестори, які реалізують масштабні проекти в Україні, зможуть отримати компенсацію витрат на будівництво та підключення інфраструктури.

Загалом, урядова програма «Зроблено в Україні» має на меті створити сприятливі умови для розвитку вітчизняного виробництва, залучення інвестицій та відновлення економічного зростання країни.

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Джерело: Мінфін
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