За 2024 рік Україна експортувала товарів на суму 41,73 млрд доларів США, що на 15,3% більше, ніж у 2023 році. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Експорт товарів з України торік зріс на 15%
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Імпорт
Імпорт товарів за цей же період становив 70,75 млрд доларів США, що на 11,3% більше, ніж у 2023 році.
Таким чином, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України за 2024 рік склало 29,02 млрд доларів США. Для порівняння, у 2023 році цей показник був також негативним і становив 27,38 млрд доларів США.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту у 2024 році склав 0,59, тоді як у 2023 році цей показник становив 0,57.
Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами із 230 країн світу.
Найбільше зростання експорту спостерігалося в таких групах товарів:
- електричні машини (+36,9%)
- чорні метали (+16,9%)
- зернові культури (+13,4%)
- жири та олії тваринного або рослинного походження (+1,9%)
Зростання імпорту відбулося в таких категоріях:
- електричні машини (+40,7%)
- реактори ядерні, котли, машини (+25,5%)
- засоби наземного транспорту, крім залізничного (+8,4%)
Водночас обсяги імпорту нафти та продуктів її переробки скоротилися на 14,1%.
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