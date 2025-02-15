Експорт товарів з України торік зріс на 15%

За 2024 рік Україна експортувала товарів на суму 41,73 млрд доларів США, що на 15,3% більше, ніж у 2023 році. Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

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Імпорт

Імпорт товарів за цей же період становив 70,75 млрд доларів США, що на 11,3% більше, ніж у 2023 році.

Таким чином, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України за 2024 рік склало 29,02 млрд доларів США. Для порівняння, у 2023 році цей показник був також негативним і становив 27,38 млрд доларів США.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту у 2024 році склав 0,59, тоді як у 2023 році цей показник становив 0,57.

Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами із 230 країн світу.

Найбільше зростання експорту спостерігалося в таких групах товарів:

електричні машини (+36,9%)

чорні метали (+16,9%)

зернові культури (+13,4%)

жири та олії тваринного або рослинного походження (+1,9%)

Зростання імпорту відбулося в таких категоріях:

електричні машини (+40,7%)

реактори ядерні, котли, машини (+25,5%)

засоби наземного транспорту, крім залізничного (+8,4%)

Водночас обсяги імпорту нафти та продуктів її переробки скоротилися на 14,1%.