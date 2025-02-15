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15 лютого 2025, 11:45

росія відправила останню партію банкнот з Асадом в Сирію

До аеропорту Дамаска прилетів борт із банкнотами сирійських фунтів, що були надруковані для режиму Асада. Про це повідомляє сирійське видання Sana та Reuters, передає ЕП.

До аеропорту Дамаска прилетів борт із банкнотами сирійських фунтів, що були надруковані для режиму Асада.

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Що відомо

За повідомленням Центрального банку Сирії, партія сирійської валюти (сирійський фунт) прибула в аеропорт Дамаска з росії, де банкноти були надруковані за часів правління поваленого президента Башара Асада.

Reuters, із посиланням на власні джерела повідомляє, що мова йде про сотні мільярдів сирійських фунтів, що еквівалентно десяткам мільйонів доларів США.

Пресслужба Центрального банку Сирії підтвердила факт прибуття сирійських фунтів з росії до Сирії через міжнародний аеропорт Дамаска, але зазначила, що поширювані цифри про розмір і кількість цих коштів абсолютно неточні.

Деталі

Агенство додає, що ці гроші були надруковані в росії за часів правління Асада, але не були доставлені до Сирії до моменту його повалення на початку грудня 2024 року.

Нове керівництво Сирії припинило друк валюти у росії.

Сирія зіткнулася з кризою ліквідності після повалення Асада, а новий голова центрального банку Сирії Майсаа Сабрін у січні заявила агентству Reuters, що вона хоче уникнути друку сирійських фунтів, щоб запобігти сплеску інфляції.

Сирійський фунт зміцнився на чорному ринку після приходу до влади нового керівництва, чому сприяв приплив сирійців з-за кордону і припинення суворого контролю за торгівлею іноземною валютою. У четвер 13 лютого він торгувався на рівні 9 850 фунтів за долар США.

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Джерело: Мінфін
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