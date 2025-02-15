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15 лютого 2025, 10:51

Запаси какао-бобів впали до рекордно низького рівня

Запаси какао-бобів у Лондоні та Нью-Йорку впали до рекордно низького рівня, що є ознакою гострого дефіциту цього товару після кількох неврожайних років. Про це повідомляє Financial Times, передає Укрінформ.

Запаси какао-бобів у Лондоні та Нью-Йорку впали до рекордно низького рівня, що є ознакою гострого дефіциту цього товару після кількох неврожайних років.
Фото Pixabay

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Що відомо

Запаси какао на складах лондонської біржі ICE Futures скоротилися з понад 100 тис. тонн до майже 21 тис. тонн.

Трейдери та виробники шоколаду масово скуповують залишки навіть низькоякісного какао, адже світовий ринок останні кілька років потерпає від поганих врожаїв у країнах — виробниках, таких як Кот-д'Івуар. Найчастіше це какао-боби з Камеруну або Нігерії, які в шоколадній промисловості вважаються менш якісними.

Наприклад, минулого місяця компанія Hershey Co. запросила у регулятора дозвіл на купівлю через нью-йоркську біржу до 90 тис. тонн какао — у 9 разів більше встановленого ліміту.

Деталі

Через дефіцит какао-бобів виробники випускають шоколадні плитки меншого розміру або продукт з меншим вмістом какао.

Водночас ціни зростають: за оцінками Wells Fargo, у США роздрібні ціни на шоколад на День святого Валентина цього року на 10−20% вищі, ніж торік.

Від початку 2023 року котирування ф'ючерсів на какао-боби зросло втричі, досягнувши найвищого рівня за останні 50 років.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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Джерело: Мінфін
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