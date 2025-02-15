Arm почне виробляти власні чипи, першим клієнтом стане Meta

Напівпровідникова компанія Arm, яка належить SoftBank, планує розпочати виробництво власних чипів у 2025 році. Першим клієнтом стане Meta. Про це повідомляє Financial Times.

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Основні деталі:

Виконавчий директор Arm Рене Хаас представить перший чип літом 2025 року.

Чип буде серверним процесором для дата-центрів, а виробництво передадуть на аутсорсинг.

Це значна зміна в стратегії компанії, яка раніше займалася лише ліцензуванням дизайнів чипів для таких гігантів, як Apple та NVIDIA.

Чому це важливо?

Виробництво власних чипів може перетворити деяких клієнтів Arm на конкурентів. Після оголошення цієї новини акції компанії виросли більш ніж на 6%.

Контекст:

Цей крок є частиною більшої стратегії Arm, яка передбачає виробництво мікросхем для штучного інтелекту. Нагадаємо, що в січні OpenAI та SoftBank анонсували ініціативу Stargate з інвестиціями до $500 мільярдів у інфраструктуру для ШІ.