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14 лютого 2025, 19:03

ЄС змінює регуляторний підхід щодо штучного інтелекту для залучення інвестицій

Європейський Союз змінює свій регуляторний підхід до технологій, щоб залучити більше інвестицій у сферу штучного інтелекту, повідомляє Financial Times, передає mezha.media.

Європейський Союз змінює свій регуляторний підхід до технологій, щоб залучити більше інвестицій у сферу штучного інтелекту, повідомляє Financial Times, передає mezha.media.► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЩо відомоХенна Вірккунен, виконавча віцепрезидентка Європейської комісії з питань цифрової політики, наголосила, що мета ЄС — підтримувати компанії в дотриманні регуляцій щодо ШІ без створення зайвих бюрократичних вимог.

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Що відомо

Хенна Вірккунен, виконавча віцепрезидентка Європейської комісії з питань цифрової політики, наголосила, що мета ЄС — підтримувати компанії в дотриманні регуляцій щодо ШІ без створення зайвих бюрократичних вимог. «Ми хочемо забезпечити, щоб на наші компанії не накладали додаткових зобов’язань щодо звітності,» повідомила вона.

У рамках цього спрощення ЄС оголосив про відкликання запланованої директиви щодо відповідальності за ШІ. Крім того, новий кодекс практики щодо ШІ, який очікується у квітні, спростить вимоги до звітності, обмеживши їх до вже наявних правил у межах Акта про ШІ. Цей Акт, ухвалений раніше цього року, класифікує технології ШІ за трьома рівнями ризику, з більш суворими вимогами для високоризикових застосувань, таких як охорона здоров’я чи громадський транспорт.

Високопродуктивні моделі ШІ, такі як GPT-4 від OpenAI та Gemini від Google, підпадають під додаткові зобов’язання щодо прозорості, особливо у питаннях тренування моделей. Однак, технологічні гіганти, зокрема Google і Meta, висловлюють занепокоєння щодо регуляційної рамки. На початку місяця провідний лобіст Meta Джоел Каплан попередив у Брюсселі, що новий кодекс може встановити «нездійсненні та технічно складні вимоги.»

Деталі

Зміни у регуляціях ЄС відбуваються на тлі загострення напруженості з США. Президент Дональд Трамп критикував штрафи ЄС, накладені на американські технологічні компанії, а його адміністрація назвала регуляції ЄС занадто обмежувальними. Виступаючи на саміті ШІ в Парижі цього тижня, віцепрезидент США Джей Ді Венс засудив «обтяжливі міжнародні» правила, спрямовані проти техногігантів.

Однак Вірккунен відкинула твердження, що зміни в регуляціях ЄС є відповіддю на тиск США. «Це питання нашого власного прагнення підвищити конкурентоспроможність,» зазначила вона. «Ми не залежимо від США.»

Хоча ЄС прагне скоротити бюрократичні вимоги, Вірккунен наголосила, що Союз залишатиметься твердим у забезпеченні виконання правил, які регулюють діяльність онлайн-платформ. Вона підкреслила, що правила ЄС ефективно створюють рівні умови та забезпечують дотримання з боку глобальних технологічних компаній, оскільки Європа є одним із найбільших ринків для американських корпорацій.

Джерело: Мінфін
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