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14 лютого 2025, 18:05

Тайвань збільшить інвестиції в США

Президент Тайваню пообіцяв збільшити закупівлі та інвестиції в США, поспішаючи відреагувати на глобальні митні погрози Дональда Трампа і тиск на тайванську напівпровідникову промисловість. Про це пише Financial Times.

Президент Тайваню пообіцяв збільшити закупівлі та інвестиції в США, поспішаючи відреагувати на глобальні митні погрози Дональда Трампа і тиск на тайванську напівпровідникову промисловість.
Фото Pixabay

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Що відомо

Дефіцит торгового балансу США з Тайванем, сьомим за величиною торгівельним партнером, збільшився на 26,1 млрд дол до 73,9 млрд дол в 2024 році, що зумовлено бурхливим попитом на найсучасніші чіпи штучного інтелекту. Більшість з них виробляє Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), найбільший у світі виробник мікросхем.

Президент Тайваню також заявив про провідну роль країни у світовому виробництві мікросхем і виступив проти вимог Трампа повернути напівпровідниковий бізнес до Америки, в «крадіжці» якого президент США звинуватив Тайвань.

Під тиском перших адміністрацій Трампа і Байдена TSMC взяла на себе зобов'язання інвестувати 65 млрд дол у три заводи в Аризоні, перший з яких вже запущено в серійне виробництво. Хоча після завершення будівництва заводи все ще становитимуть менше п'ятої частини загальної потужності TSMC, вони є найбільшою закордонною інвестицією компанії.

Деталі

Але Трамп погрожує скасувати угоди про субсидії, укладені за часів його попередника, що може поставити під загрозу фінансову підтримку TSMC на суму понад 6 млрд дол.

Президент також сказав, що Тайбей є «найнадійнішим торговим партнером США», але додав, що адміністрація Трампа проводить «політику, яка повністю відрізняються від минулих», що створює виклики для всіх інших країн, включаючи Тайвань.

Джерело: Мінфін
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