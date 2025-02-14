До закриття міжбанку курс долара впав на 13 копійок у купівлі та у продажу. Євро зросло на 5 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу.
14 лютого 2025, 17:30
Курс валют на вечір 14 лютого: долар подешевшав на міжбанку, а євро зросло
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Відкриття 14 лютого
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Закриття 14 лютого
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Зміни
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41,72/41,75
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41,59/41,62
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13/13
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43,66/43,68
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43,71/43,72
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5/4
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,50−42,00 грн. Євро купують за 43,38 грн, а продають за 44,00 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,73−41,70, євро — 43,70−43,90 грн.
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Джерело: Мінфін
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