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14 лютого 2025, 18:30

Trustee Plus анонсував глобальне оновлення: нова ера зручності розрахунків криптовалютою

Команда Trustee Plus заявила про масштабне оновлення свого застосунку. Уже 20 лютого 2025 року розробники представлять нову версію криптогаманця, яка, за їхніми словами, стане переломним моментом для цифрових фінансів в Україні.

Команда Trustee Plus заявила про масштабне оновлення свого застосунку.

У компанії провели набір у спеціальну фокус-групу, яка першою отримала шанс випробувати можливості нового Trustee Plus. До того ж команда запустила онлайн-ресурс, на якому незабаром з'явився зворотний відлік до початку презентації оновленого застосунку.

На сайті є можливість подати заявку на вступ до закритої Telegram-групи. Її учасники першими дізнаються ключові новини про запуск оновленого гаманця і отримають шанс виграти цінні призи.

Розробники тримають деталі в таємниці, але натякають: новий функціонал здатний перевернути не тільки український крипторинок, а й задати тон глобальним трендам. В основі апгрейда — технологічна досконалість і орієнтир на потреби користувачів.

«Що ми готуємо для нашої аудиторії? Я не побоюся назвати це революцією, яка стирає межу між криптовалютами і традиційними фінансами. Це контрольована революція, яку спрямовують самі користувачі, їхні побажання і бачення майбутнього. Усе це ми дбайливо спакуємо в новий Trustee Plus», — заявив СЕО Trustee Plus Вадим Груша.

Зазначимо, що у 2024 році компанія показала вражаючі результати зростання. Кількість завантажених і встановлених застосунків Trustee Plus сягнула 700 000, а кількість обмінних операцій переступила за 27,3 млн. До того ж понад 151 000 осіб оформили платіжну картку цього криптогаманця.

За даними розробників, найчастіше користувачів цікавило як купити usdc і біткоїни, обміняти стабільні монети та оплатити покупки за допомогою картки Trustee Plus. І оскільки відповіді на ці питання клієнти можуть отримати просто скориставшись послугами криптогаманця, не дивно, що на незалежних платформах можна знайти тисячі позитивних відгуків про Trustee.

Підкріплює цю думку й аналітика від спеціалізованих видань. Наприклад, експерти редакції Incrypted внесли Trustee Plus до переліку топ-10 криптогаманців 2025 року. За їхніми словами, компанія продемонструвала, що її продукти володіють високим ступенем інновацій і пропонують більшу гнучкість, коли справа стосується операцій з цифровими активами.

Джерело: Мінфін
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