Місячна інфляція в Аргентині у січні 2025 року знизилася до 2,2%, що є найнижчим показником з середини 2020 року. Про це повідомляє Reuters.
14 лютого 2025, 16:45
Інфляція в Аргентині впала до мінімуму за 4 роки
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Основні цифри:
- Річна інфляція сповільнилася до 84,5% у січні порівняно з 117,8% у грудні 2024 року.
- Ці показники відповідають очікуванням аналітиків.
Чому це важливо?
Нові дані підтверджують тенденцію до сповільнення інфляції після рекордного зростання у 2023 році. Це є позитивним сигналом для економіки Аргентини, яка офіційно вийшла з рецесії у третьому кварталі 2024 року.
Контекст:
Президент Аргентини Хав'єр Мілей продовжує боротися з наслідками тривалої економічної кризи. Зниження інфляції є важливим кроком у стабілізації країни.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Годовая инфляция замедлилась до 84,5%
в январе по сравнению со 117,8% в декабре 2024 года.