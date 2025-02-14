Інфляція в Аргентині впала до мінімуму за 4 роки

Місячна інфляція в Аргентині у січні 2025 року знизилася до 2,2%, що є найнижчим показником з середини 2020 року. Про це повідомляє Reuters.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Основні цифри:

Річна інфляція сповільнилася до 84,5% у січні порівняно з 117,8% у грудні 2024 року.

Ці показники відповідають очікуванням аналітиків.

Чому це важливо?

Нові дані підтверджують тенденцію до сповільнення інфляції після рекордного зростання у 2023 році. Це є позитивним сигналом для економіки Аргентини, яка офіційно вийшла з рецесії у третьому кварталі 2024 року.

Контекст:

Президент Аргентини Хав'єр Мілей продовжує боротися з наслідками тривалої економічної кризи. Зниження інфляції є важливим кроком у стабілізації країни.