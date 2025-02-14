Китай зафіксував рекордний відтік іноземних інвестицій

У 2024 році Китай зафіксував найбільший відтік прямих іноземних інвестицій у своїй історії — 168 мільярдів доларів . Це рекордний показник з 1990 року, і ситуація може погіршитися через загострення торгівельної війни зі США. Про це повідомляє Bloomberg.

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Основні цифри:

Китайські інвестори перевели за кордон 173 мільярди доларів.

Іноземні компанії вклали лише 4,5 мільярда доларів — мінімальний рівень з 1992 року.

Чому це важливо?

Відплив капіталу з Китаю пов’язаний із загостренням торгівельної війни зі США, економічною невизначеністю та зростанням конкуренції з боку інших країн.

Дії китайського уряду:

Пекін намагається стримати відплив капіталу, пропонуючи інвесторам податкові пільги, кращі умови ведення бізнесу та скасовуючи візові обмеження. Уряд також ухвалив план дій для залучення нових інвестицій.

Торгівельне сальдо Китаю:

Попри відплив капіталу, торгівельне сальдо Китаю залишається сильним:

У 2024 році профіцит поточного рахунку склав 422 мільярди доларів.

У четвертому кварталі він зріс на рекордні 181 мільярд доларів.

Профіцит торгівлі товарами досяг 768 мільярдів доларів.

Міжнародна напруженість:

Надмірне перевищення експорту над імпортом у Китаї викликає критику з боку США та інших країн, що може призвести до нових торгівельних обмежень.