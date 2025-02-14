У 2024 році Китай зафіксував найбільший відтік прямих іноземних інвестицій у своїй історії — 168 мільярдів доларів. Це рекордний показник з 1990 року, і ситуація може погіршитися через загострення торгівельної війни зі США. Про це повідомляє Bloomberg.
Китай зафіксував рекордний відтік іноземних інвестицій
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Основні цифри:
- Китайські інвестори перевели за кордон 173 мільярди доларів.
- Іноземні компанії вклали лише 4,5 мільярда доларів — мінімальний рівень з 1992 року.
Чому це важливо?
Відплив капіталу з Китаю пов’язаний із загостренням торгівельної війни зі США, економічною невизначеністю та зростанням конкуренції з боку інших країн.
Дії китайського уряду:
Пекін намагається стримати відплив капіталу, пропонуючи інвесторам податкові пільги, кращі умови ведення бізнесу та скасовуючи візові обмеження. Уряд також ухвалив план дій для залучення нових інвестицій.
Торгівельне сальдо Китаю:
Попри відплив капіталу, торгівельне сальдо Китаю залишається сильним:
- У 2024 році профіцит поточного рахунку склав 422 мільярди доларів.
- У четвертому кварталі він зріс на рекордні 181 мільярд доларів.
- Профіцит торгівлі товарами досяг 768 мільярдів доларів.
Міжнародна напруженість:
Надмірне перевищення експорту над імпортом у Китаї викликає критику з боку США та інших країн, що може призвести до нових торгівельних обмежень.
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