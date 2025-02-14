У Харкові в метро відкрили центр обслуговування платників податків

У Харкові, на станції метро «Наукова», відкрито підземний центр обслуговування платників податків. Це стало можливим завдяки спільній ініціативі Державної податкової служби та міської влади Харкова. Про це написав Голова ДПС Руслан Кравченко в Facebook.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що відомо

Відтепер мешканці міста зможуть отримувати адміністративні послуги, пов'язані з веденням державного реєстру фізичних осіб — платників податків, а також з видачею ліцензій на підакцизні товари, навіть під час повітряної тривоги.

У центрі облаштовано два робочих місця, де можна отримати такі послуги:

видача картки платника податків;

внесення до паспорта (у формі книжечки) даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків;

внесення відмітки про можливість здійснення платежів за серією та номером паспорта;

отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків про доходи та сплачені податки.

Кравченко запевнив, що перелік послуг буде розширюватися за необхідності.

Міська влада Харкова повідомила, що найближчим часом аналогічний центр буде відкрито на станції метро «Ярослава Мудрого».