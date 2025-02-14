Прогноз ціни Dogecoin: DOGE тримається на рівні $0,25, тоді як PEPE та TRUMP падають

Поки деякі відомі мем-койни зазнають різких падінь, одна цифрова валюта зберігає свої позиції, а новачок викликає ажіотаж ще до виходу на ринок. Dogecoin залишається стабільним, незважаючи на ринкові коливання, тоді як такі токени, як PEPE та TRUMP, втрачають позиції. Тим часом, XYZ зібрав понад $7 млн на пресейлі, привертаючи увагу інвесторів та викликаючи інтерес до свого потенційного впливу.

$XYZ націлений на зростання 99 900%, отримуючи статус G.O.A.T.

XYZVerse ($XYZ) представив нову концепцію у ніші мем-койнів, поєднуючи адреналін спорту з динамікою крипторинку. Розроблений для фанатів футболу, баскетболу, MMA та кіберспорту, цей проект йде далі, ніж просто ще один токен — це зростаюче ком'юніті, об'єднане пристрастю до гри.

З амбіційною концепцією Greatest of All Time (G.O.A.T.) XYZVerse ставить перед собою мету обійти інші мем-койни, і це вже помітили експерти — проект нещодавно отримав нагороду «Найкращий новий мем-проект».

📢 Що відрізняє $XYZ? Це не просто короткостроковий хайп. У нього є чітка дорожня карта та сильне ком'юніті, зосереджене на довгостроковому зростанні.

🔥 Вже зараз $XYZ — головний претендент, готовий знищити конкурентів і злетіти на Місяць разом із місією Ілона Маска!

🔹 Запуск: $0,0001

🔹 Поточна ціна: $0,002

🔹 Зростання понад 2000% за кілька місяців

🔹 Наступний етап: $0,0025 (+25%)

🔹 Фінальна мета: $0,1

⚡ Від старту до генерації токенів $XYZ націлений на вибухове зростання у 99 900%!

⏳ Якщо ти не всередині, ти поза грою! Пресейл XYZ вже проходить стадії зі швидкістю нокауту чемпіона.

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Dogecoin (DOGE)

Dogecoin (DOGE) останнім часом демонстрував різноспрямовані рухи. За останній тиждень його ціна зросла на 0,27%, але за місяць впала на 23,82%. Проте за останні шість місяців DOGE все ж виріс на 156,01%.

Поточний торговий діапазон: $0,20-$0,29

🔹 Найближчий рівень опору: $0,34 (якщо проб'є, може досягти $0,43, що на 48% вище поточної ціни)

🔹 Найближча підтримка: $0,16 (якщо впаде нижче, можливий тест рівня $0,07)

Технічні індикатори:

✅ Індекс відносної сили (RSI) — 46,43 (нейтральний імпульс)

✅ Стохастик — 12,94 (може бути перепроданий, що дає потенціал зростання)

✅ 10-денна та 100-денна ковзні середні — $0,26 (фаза консолідації)

Загалом, якщо попит на DOGE зросте, можлива динаміка вгору.

Pepe (PEPE)

Pepe (PEPE) привертає увагу криптоентузіастів.

🔹 За тиждень впав на 2,31%

🔹 За місяць — на 42,00%

🔹 За шість місяців виріс на 36,30%

Поточний діапазон: $0,00000783-$0,00001136

✅ RSI: 48,29 (нейтральний імпульс)

✅ Стохастик: 21,70 (близько до перепроданого стану)

✅ Ковзні середні (10 і 100 днів): $0,00000995 і $0,00000970 (ціна знаходиться поруч із цими значеннями)

🔹 Найближчий рівень опору: $0,00001319 (можливий ріст на 16%)

🔹 Наступний рівень опору: $0,00001672

🔹 Найближча підтримка: $0,00000612

🔹 Другий рівень підтримки: $0,00000259 (можливе падіння на 22%)

Трейдери стежать за цими рівнями, очікуючи наступного руху PEPE.

OFFICIAL TRUMP (TRUMP)

TRUMP нещодавно пережив бурхливе зростання.

🔹 За місяць ціна злетіла на 344%!

🔹 Але за останній тиждень впала на 7% (можливе закриття прибуткових позицій)

Поточний діапазон: $13,72-$19,63

🔹 Найближчий рівень опору: $23,38 (якщо проб'є, мета — $29,29)

🔹 Найближча підтримка: $11,56 (якщо проб'є вниз, можливий тест $5,65)

Технічні індикатори:

✅ 10-денна та 100-денна ковзні середні: $16,16 і $15,89 (консолідація)

✅ RSI: 65,74 (близько до зони перекупленості)

✅ Стохастик: 62,40 (також сигналізує про можливий відкат)

✅ MACD: 0,3787 (бичий імпульс, але може слабшати)

Загалом, TRUMP може зіткнутися з волатильністю найближчим часом, але його потужне зростання за місяць говорить про можливий подальший підйом, якщо він проб'є ключові рівні опору.

Висновок

📢 DOGE залишається стабільним, PEPE та TRUMP падають, а XYZ захоплює ринок!

У бичачому забігу 2025 року XYZVerse (XYZ) виділяється як новаторський спортивний мем-койн, що об'єднує фанатів та націлений на зростання .

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🔹 Детальніше про XYZVerse (XYZ)