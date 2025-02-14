Ціни на нафту зростають через затримку тарифів США та зростання попиту

Ціни на нафту зросли у п’ятницю, 14 лютого, на тлі зростання попиту на паливо та очікувань, що плани США щодо введення глобальних тарифів будуть відкладені до квітня. Це дає більше часу для уникнення торгової війни. Про це повідомляє Reuters.

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Основні цифри:

Ф'ючерси на Brent зросли на 0,3%, до $75,25 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI подорожчали на 0,2%, до $71,45 за барель.

За тиждень Brent подорожчала на 0,6%, а WTI — на 0,5%.

Чому це важливо?

Президент США Дональд Трамп наказав офіційним особам вивчити можливість взаємних мит проти країн, які обкладають митами американські товари, і повернути рекомендації до 1 квітня. Це дозволяє уникнути негайного введення тарифів і дає час для переговорів.

Перспективи ринку

Ринковий стратег IG Єп Джун Ронг зазначив, що затримка тарифів сприяє відновленню цін на нафту. Однак зростання може бути обмеженим через потенційне повернення російських поставок на ринок у разі мирних переговорів між Україною та росією.

Світовий попит на нафту

За даними JPMorgan, світовий попит на нафту зріс до 103,4 мільйона барелів на добу, що на 1,4 мільйона барелів більше, ніж торік.