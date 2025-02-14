«Дія» запускає сертифікат «неодруженого»

Міністерство цифрової трансформації України зробило ще один крок до спрощення життя українців, запустивши в застосунку «Дія» унікальну послугу — сертифікат неодруженого або неодруженої. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров з ентузіазмом повідомив про цю новацію у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що аналогів їй немає у світі.

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Що відомо

Сертифікат доступний для людей, які не перебувають у шлюбі або вже розлучені. Щоб отримати його, потрібно оновити застосунок «Дія», вибрати «Додати документ» та згенерувати сертифікат.

Дані для сертифіката перевіряються в реєстрі, що гарантує їх достовірність.

«З сертифікатом можна дізнатися, чи дійсно людина не в шлюбі», — пояснив Федоров.

Окрім цього, сертифікат має цікаві «фішки»:

Можливість завантажити будь-яке фото.

Додати інформацію про свої інтереси.

Самостійно створити дизайн сертифіката.

QR-код, який можна сканувати в реальному часі, щоб «стати парою» та поділитися цим у соцмережах.

«А далі робіть пропозицію та одружуйтеся разом з „Дією“. У нас все серйозно, а не як на сайтах знайомств», — додав міністр.

Варто зазначити, що сертифікат не є офіційним документом, але дані для нього перевіряються в реєстрі ДРАЦС.