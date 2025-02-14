Курс валют на 14 лютого: долар та євро дорожчають

У четвер на готівковому ринку курс долара подорожчав на 1 копійку у продажу. Євро зросло на 2 копійки у продажу.

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Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках у покупці збільшився на 4 копійки, а у продажу додав 2 копійки. Євро додало 4 копійки у купівлі та у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,60−42,20 грн. Євро купують за 43,30 грн, а продають за 44,00 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 41,80−41,75, євро — 43,65−43,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 41,72−41,75 грн/$. Торги з євро проходять на рівні 43,66−43,68 грн/євро.

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