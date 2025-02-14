Золото зростає сьомий тиждень поспіль через загрозу торгових воєн

Ціни на золото продовжують зростати сьомий тиждень поспіль на тлі загрози глобальної торгової війни, яку спровокували плани президента США Дональда Трампа ввести відповідні тарифи на імпорт з країн, що обкладають митами американські товари. Про це повідомляє Reuters.

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Основні цифри:

Спотові ціни на золото тримаються на рівні $2 931 за унцію.

У вівторок золото досягло рекордного максимуму в $2 943 за унцію.

Ф'ючерси на золото зросли на 0,5%, до $2 959 за унцію.

Чому це важливо?

Заяви Трампа про введення відповідних тарифів для Китаю, Японії, Південної Кореї та Європейського Союзу викликали побоювання щодо торгової війни, що стимулює попит на золото як на безпечний актив.

Інші метали:

Срібло зросло на 0,4%, до $32,50 за унцію.

Платина піднялася на 0,3%, до $997,65 за унцію.

Паладій збільшився на 0,6%, до $999,77 за унцію.

Контекст:

Останні дані про індекс цін виробників (PPI) у США показали сильне зростання інфляції, що підтверджує очікування, що ФРС не знижуватиме відсоткові ставки до другої половини року.

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