Українські акції на Варшавській біржі зросли ще на 11,6%

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) у четвер, 13 лютого, відреагував зростанням на 11,64% на розпочаті президентом США Дональдом Трампом напередодні переговори про завершення українсько-російській війні. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Що відомо

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland збільшився на 18,42%, KSG-Agro — на 14,56%, агрохолдингів «ІМК» та «Агротон» з землями біля фронту — відповідно на 13,49% та 7,17%, найбільшого в країні виробника цукру «Астарти» (всі ці папери входять до складу українського індексу) — на 7,28%.

Акції компанії Coal Energy із зупиненими через війну шахтами подорожчали найбільше — на 21,21%.

Наразі значення WIG-Ukraine досягло 509,54 пунктів — це найвище значення з початку війни, коли за один день він провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів.

Деталі

Окрім того, на 26,10% зросли в ціні й акції найбільшого українського виробника олії «Кернел», які не входять у склад індексу через малий free-float.

Курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі у четвер підвищився на 8,39%.

Ще швидше зростали на початку дня акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo — на 18,06% за перші дві години торів. Але публікація указу про введення санкцій на найбільшого їх власника Костянтина Жеваго призвела потім до їх падіння, тож за результатами дн вони додали в ціні лише 2,53%.

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