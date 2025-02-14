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14 лютого 2025, 8:38

Банки надали 13,2 мільярда гривень на відновлення енергетики

З 1 червня 2024 року до 2 лютого 2025 року українські банки розпочали фінансування проєктів відновлення енергетичної інфраструктури на суму 13,2 мільярда гривень. Про це повідомив Національний банк України.

З 1 червня 2024 року до 2 лютого 2025 року українські банки розпочали фінансування проєктів відновлення енергетичної інфраструктури на суму 13,2 мільярда гривень.
Фото Pixabay

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Основні цифри:

  • За цей період банки отримали 3685 заявок від бізнесу на загальну суму 75 мільярдів гривень.
  • Обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб станом на початок лютого становить 7,1 мільярда гривень.

У січні 2025 року:

  • Отримано 190 заявок від бізнесу на суму 2,1 мільярда гривень.
  • Схвалено 70 заявок на суму 2,2 мільярда гривень.
  • Надано 125 кредитів загальним обсягом 2,7 мільярда гривень.

Найбільші проєкти:

  • Газопоршневі когенераційні установки: 215 мВт.
  • Сонячні електростанції (СЕС): 151 мВт.
  • Дизельні та бензинові генератори: 122 мВт.

Кредитування населення:

  • У січні надано 438 кредитів на енергетичні потреби на суму 74 мільйони гривень.
  • З червня 2024 року — 5708 кредитів на суму 731 мільйон гривень.

Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам становить 624 мільйони гривень.

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Джерело: Мінфін
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