З 1 червня 2024 року до 2 лютого 2025 року українські банки розпочали фінансування проєктів відновлення енергетичної інфраструктури на суму 13,2 мільярда гривень. Про це повідомив Національний банк України.
14 лютого 2025, 8:38
Банки надали 13,2 мільярда гривень на відновлення енергетики
► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Основні цифри:
- За цей період банки отримали 3685 заявок від бізнесу на загальну суму 75 мільярдів гривень.
- Обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб станом на початок лютого становить 7,1 мільярда гривень.
У січні 2025 року:
- Отримано 190 заявок від бізнесу на суму 2,1 мільярда гривень.
- Схвалено 70 заявок на суму 2,2 мільярда гривень.
- Надано 125 кредитів загальним обсягом 2,7 мільярда гривень.
Найбільші проєкти:
- Газопоршневі когенераційні установки: 215 мВт.
- Сонячні електростанції (СЕС): 151 мВт.
- Дизельні та бензинові генератори: 122 мВт.
Кредитування населення:
- У січні надано 438 кредитів на енергетичні потреби на суму 74 мільйони гривень.
- З червня 2024 року — 5708 кредитів на суму 731 мільйон гривень.
Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам становить 624 мільйони гривень.
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Коментарі