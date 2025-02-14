Офіційний курс: НБУ знизив гривню на 8 копійок у парі євро

Національний банк України встановив на 14 лютого 2025 року офіційний курс гривні на рівні 41,7996 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ не змінив курс гривні.

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Валютний ринок

Нацбанк на 14 лютого встановив офіційний курс гривні щодо євро на рівні 43,43 грн (на 13 лютого курс було встановлено на рівні 43,35 грн). Європейська валюта подорожчала на 8 копійок.

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