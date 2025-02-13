Укрпошта анонсувала запуск чергової марки з серії «Міста-герої»

«Укрпошта» 18 лютого запускає в обіг чергову марку з серії «Міста-герої», яка стане передостаннім випуском у зазначеній серії. Марка випущена на честь міста Волноваха. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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Що відомо

«Останніми днями по світу лунає дискусія щодо можливих поступок України своїми територіями. На тлі цього вважаємо доречним нагадати і собі, і світові про те, що всі міста України, зокрема й тимчасово окуповані, — це наша Україна. Тому 18 лютого ми випустимо чергову, попередньо передостанню, марку в серії „Міста-герої“ — Волноваха», — йдеться в повідомленні.

Відсьогодні на сайті Укрпошти доступно передзамовлення випуску, а з 18 лютого її можна буде придбати у відділеннях Укрпошти, філателістичних крамницях та онлайн.

Тираж марки — 840 000 примірників.