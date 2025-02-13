Курс валют на вечір 13 лютого: долар та євро впали на міжбанку

До закриття міжбанку курс долара втратив 10 копійок у купівлі та 9 копійок у продажу. Курс євро у купівлі втратив 22 копійки, а у продажу 19 копійок.

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Валюта Відкриття 13 лютого Закриття 13 лютого Зміни долар 41,81/41,84 41,72/41,75 10/9 євро 43,60/43,61 43,38/43,40 22/19

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,60−42,10 грн. Євро купують за 43,30 грн, а продають за 43,80 грн.

В обмінниках долар торгується за 41,75−41,77, євро — 43,50−43,70 грн.

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