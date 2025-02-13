Трамп вимагає від Reuters повернути $9 млн від Пентагону

Президент США Дональд Трамп зажадав від міжнародного інформаційного агентства Reuters повернути $9 млн, які отримало від Пентагону на дослідження «масштабного соціального обману». Відповідну заяву він опублікував на своїй сторінці у Truth.

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Що відомо

Трамп посилається на висновки державної комісії з ефективності держвитрат (DOGE), яку очолює його прихильник бізнесмен Ілон Маск. У своїй заяві він також стверджує, що агенція дотримується лівих поглядів у політиці.

Раніше і сам Маск заявив, що влада США перераховувала Reuters мільйони доларів для поширення дезінформації.

«Уряд США сплачував агентству Reuters значні суми за масштабне введення громадськості в оману. Це буквально прописано у контракті», — написав він на платформі X, охарактеризувавши діяльність агентства як шахрайство.

Нагадаємо

Маск був призначений керівником DOGE за рішенням нового президента США Дональда Трампа. Після інавгурації американського лідера 20 січня відомство розпочало масштабну перевірку державних видатків.

У рамках цих заходів Маск планує скоротити бюджетні витрати на $2 трлн. Одним із перших кроків стало призупинення роботи Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) з метою його подальшої реструктуризації.